Meloni, su Salvini surreale accanimento dopo l’assoluzione

agenzia

"Cosa pensano gli italiani di energie e risorse spese così?"

ROMA, 18 LUG – “È surreale questo accanimento, dopo un fallimentare processo di tre anni – a un ministro che voleva far rispettare la legge – concluso con un’assoluzione piena”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni commentando il ricorso in Cassazione presentato dalla Procura di Palermo contro la sentenza che ha assolto Matteo Salvini dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per la vicenda Open Arms. “Mi chiedo – aggiunge – cosa pensino gli italiani di tutte queste energie e risorse spese così, mentre migliaia di cittadini onesti attendono giustizia”.

