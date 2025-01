agenzia

La premier saluta l'equipaggio della nave scuola

GEDDA, 25 GEN – “L’Italia alla fine è come questa nave, se ognuno non fa la propria parte al proprio posto non si può navigare, e particolarmente non si può navigare quando il mare è tempestoso”. Con queste parole la premier Giorgia Meloni ha concluso il suo discorso all’equipaggio dell’Amerigo Vespucci ormeggiato a Gedda.

