E' il quinto connazionale deceduto nella guerra

ROMA, 21 MAG – Memorial, l’associazione dei volontari internazionali per l’Ucraina, conferma la morte sul campo di battaglia del combattente italiano Antonio Omar Dridi. “Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”, afferma Memorial. Dridi è il quinto italiano morto combattendo in Ucraina ed era dato per disperso da marzo scorso.

