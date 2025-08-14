Meno afa al Nord dal 19 agosto, al Centro tra il 20 e il 21

agenzia

Nel Sud temperature sempre nella media

ROMA, 14 AGO – L’afa che segnerà il periodo di Ferragostoc omincerà a diminuire al Nord a partire dal 19 agosto e al Centro fra il 20 e il 21. Il Sud non è stato invece toccato dalle temperature più alte ed è comunque attesa una riduzione delle temperature a partire dal 21 agosto . Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “Si tratta dunque di aspettare metà della prossima settimana, ma – si legge nella nota – qualche refolo più fresco arriverà già domenica. Il Nord Italia già da martedì 19 respirerà, al Centro è probabile che dovremo aspettare mercoledì”. Finora, aggiunge, le temperature più alte si sono avute “sulle regioni del centro tirrenico, in Liguria e a tratti in Pianura Padana”. Nel dettaglio: Giovedì 14: al Nord sole e caldo, temporali sulle Alpi: al Centro sole e caldo intenso, temporali di calore in montagna e zone vicine; al Sud sole e caldo, temporali su rilievi e zone vicine. Venerdì 15: al Nord sole e caldo intenso, temporali sulle Alpi centro orientali; al Centro sole e caldo intenso, temporali in montagna; al Sud soleggiato, frequenti temporali nel pomeriggio. Sabato 16: al Nord sole e caldo intenso, temporali sulle Alpi; al Centro sole e caldo intenso, temporali di calore in montagna; al Sud: temporali diffusi in Sicilia, su Appennini e zone vicine.

