Merano: Schullian, ‘condivido Amato, sindaco uscente si è comportato come fosse investitura’

Roma, 27 mag. “Condivido pienamente” le parole di Giuliano Amato, “il sindaco uscente si è comportato come se si fosse trattato di un’investitura”. Così Manfred Schullian, deputato della Svp, commenta le dichiarazioni di Giuliano Amato che, intervenendo alla festa per gli 80 anni del quotidiano alto Adige, è tornato sulla vicenda della fascia tricolore e la neo sindaca di Merano, Khatarina Zeller. “Ha chiaramente reagito a un maschio impositore -ha detto Amato- che, profittando anche del fatto che lei era donna, le stava imponendo la fascia tricolore, in un momento in cui non era prevista perché era solo lo scambio tra loro due”.