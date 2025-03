Mercato bici ferma la discesa (-0,7%) con e-bike protagonista

agenzia

Ancma, 'per sviluppo servono sicurezza e infrastrutture'

MILANO, 20 MAR – Per le biciclette italiane la discesa sembra essere finita. Il mercato delle due ruote a pedali chiude infatti il 2024 con oltre 1,3 milioni di pezzi venduti, pari a un calo moderato dello 0,7% sull’anno precedente. Un risultato che allontana la crisi registrata l’anno scorso quando il calo invece era a doppia cifra, quasi del 20%. Grande protagonista del recupero è la e-bike. Ogni dieci bici vendute in Italia, due sono a pedalata assistita per complessivi 274.000 pezzi venduti (+40% rispetto al 2019). È il quadro tracciato da Confindustria Ancma – Associazione Ciclo Motociclo Accessori – presentato a Milano. Nel settore crescono comunque produzione, export e, soprattutto, la bilancia commerciale (in attivo a 175 milioni di euro), mentre il volume d’affari (2,6 miliardi di euro) si mantiene in linea con il 2023. E se i primi mesi, complice anche l’inverno, non sono partiti con grande sprint, per l’associazione ci sono ampi margini di crescita. “I driver per lo sviluppo sono sicurezza e infrastruttura – ha spiegato Pietro Nigrelli, direttore del settore ciclo Ancma – . Se ci dobbiamo immaginare una mobilità veicolare fatta di bici oggi ci andiamo a scontrare col traffico. Sappiamo che su 100 persone che vorrebbero comprare la bici, 70 non lo fanno per paura. E come dargli torto”.

