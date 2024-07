Mercoledì 13 città bollino rosso per ondate di calore

agenzia

Aggiornamento del Ministero della Salute

ROMA, 15 LUG – Oggi e martedì 16 luglio 12 città bollino rosso per ondate di calore. Sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Mercoledì 17 luglio a queste si aggiungerà Palermo facendo così salire a 13 il numero delle città bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. “Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”, spiega il ministero sul sito. Nelle tre giornate considerate dal monitoraggio al momento solo due città mantengono costantemente il bollino verde, quello con minor rischio per la salute, e sono Genova e Milano. Le altre sono contrassegnate da bollini gialli, pochi i bollini arancioni.

