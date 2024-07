Merkel compie 70 anni, per Steinmeier ‘modello di democrazia’

agenzia

'35 anni fino alla caduta del muro, 35 nell'agognata libertà'

BERLINO, 16 LUG – Angela Merkel è stata “un modello e un marchio di fabbrica della democrazia”. È quello che ha scritto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in vista del compleanno dell’ex cancelliera che domani 17 luglio compie 70 anni. “La cosa particolare di questo suo compleanno è che i suoi 70 anni si lasciano dividere esattamente in due metà: i primi 35 anni vissuti fino alla caduta del muro, e i secondi 35 nell’agognata libertà”, continua il presidente. “È sempre stato importante per lei mettere in evidenza il valore della libertà e il valore di una società illuminata – conclude Steinmeier -. I suoi argomenti erano convincenti perché lei dalla sua stessa esperienza sapeva al meglio quale inestimabile valore abbia la vita in una democrazia fondata sulle libertà”.

