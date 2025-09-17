Merloni: Mattarella, ‘eredità fertile e impegnativa’

agenzia

Fabriano (An), 17 set. “È un’eredità fertile e impegnativa quella di Francesco Merloni. Le sue idee, le sue opere, parlano per lui. Protagonisti, con lui, sono stati la sua famiglia, i suoi collaboratori nell’impresa, la Fondazione, le comunità di Fabriano e dei centri vicini, delle Marche. Un’eredità che li impegna a preservare e sviluppare quanto è stato costruito; la perizia, le competenze, l’afflato sociale che l’hanno accompagnato. Un vissuto prezioso che contrassegna un consorzio civile e che rappresenta un messaggio che indica un percorso da seguire”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Fabriano alle celebrazioni per il centenario della nascita di Francesco Merloni.

“Esponente della seconda generazione è stato un imprenditore italiano di primo piano che, insieme ai fratelli Vittorio e Antonio, sulla strada del padre Aristide, ha impresso un segno importante nell’industria del Paese, nella crescita di questi territori, nello sviluppo e nella presenza dei prodotti italiani sui mercati globali. Francesco Merloni -ha quindi ricordato il Capo dello Stato- è stato un uomo politico, convinto e appassionato, che si è riconosciuto nell’esperienza del movimento dei cattolici democratici e ha recato le proprie idee, il proprio stile, a servizio della Repubblica”.