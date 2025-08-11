agenzia
Merz e i leader europei sentiranno Trump e Zelensky
Dpa, faranno il punto sulla guerra in Ucraina mercoledì
BERLINO, 11 AGO – Secondo fonti governative tedesche, il cancelliere Friedrich Merz ha in programma di discutere della guerra in Ucraina mercoledì con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i capi di governo europei. Trump prevede poi di negoziare la fine della guerra in Ucraina con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska venerdì. Lo scrive la Dpa.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA