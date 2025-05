Merz esorta Xi, sostenga gli sforzi per la tregua a Kiev

agenzia

Cancelliere ne ha parlato al presidente cinese in una telefonata

BERLINO, 23 MAG – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avuto una telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, al quale ha chiesto di sostenere gli sforzi europei per raggiungere una tregua in Ucraina. Lo ha riferito il portavoce Stefan Korenelius in una nota. Il Kanzler “ha riferito degli sforzi congiunti di Europa e Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco anticipato. E ha chiesto di sostenere questi sforzi”, si legge nel comunicato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA