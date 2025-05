Merz, ‘le armi inviate a Kiev non hanno più limiti di gittata’

agenzia

'Da Germania, Francia, Gb, Usa. Ora può attaccare in profondità'

BERLINO, 26 MAG – “Non ci sono più restrizioni di raggio d’azione sulle armi fornite all’Ucraina, né da parte britannica, né da parte francese, né da parte nostra, né da parte americana”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo all’Europa Forum della rete Wdr. Merz ha quindi affermato che “ora l’Ucraina può difendersi anche attaccando posizioni militari in Russia, ad esempio. Fino a qualche tempo fa non poteva farlo, adesso può farlo”. “Un Paese che può difendersi solo da un attacco sul proprio territorio non si difende adeguatamente”, ha spiegato.

