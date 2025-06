Merz, offerta UniCredit non amichevole, Commerz sia indipendente

agenzia

Pubblicata oggi una lettera del cancelliere federale tedesco

BERLINO, 10 GIU – “Come è già stato sottolineato più volte, anche pubblicamente, il Governo tedesco conta su una Commerzbank forte e indipendente” è quanto si legge in una lettera che Friedrich Merz ha inviato alla presidenza del Consiglio d’azienda di Commerzbank, l’organismo di rappresentanza dei lavoratori. La lettera risale al 26 maggio ma è stata pubblicata oggi su Linkedin dai destinatari della missiva. Merz scrive anche: “condivido l’opinione del Ministro federale delle Finanze che un approccio non coordinato e non amichevole come quello del Gruppo UniCredit è inaccettabile”.

