Merz, ‘sull’Ucraina farò ogni sforzo per unità fra Ue e Usa’

'Nessun diktat sulla pace contro la volontà di Kiev'

BERLINO, 14 MAG – “Nessun diktat sulla pace e nessuna sottomissione a fatti creati militarmente contro la volontà dell’Ucraina è compatibile con la nostra posizione”. Lo ha detto Friedrich Merz, parlando al Bundestag. “Negli ultimi giorni ho parlato due volte al telefono con il presidente Trump. Sono grato per il suo sostegno all’iniziativa di un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni” che “può aprire uno spiraglio per rendere possibili i negoziati di pace. È di fondamentale importanza che l’Occidente politico non si lasci dividere”. “Farò ogni sforzo per continuare a creare la massima unità possibile tra i partner europei e americani”.

