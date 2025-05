Mes: P. De Luca, ‘maggioranza nel caos e divisa, Meloni scomparsa’

agenzia

Roma, 13 mag. “Maggioranza nel caos, divisa anche su un tema cruciale come il Mes, che ha implicazioni delicate a livello europeo e internazionale. Giorgetti butta la palla in tribuna e scarica la responsabilità sul Parlamento, come se non facesse parte del Governo. Salvini parla di ‘cappio al collo’ senza nemmeno conoscere il merito della discussione. Tajani si dice favorevole alla ratifica, ma solo ‘se c’è controllo democratico’, come se questo non fosse già previsto in ogni procedura di ratifica. Intanto la Premier? Scomparsa. Anche su questo dossier fondamentale per la credibilità internazionale dell’Italia, Meloni tace. Si faccia viva e chiarisca qual è la posizione del Governo. L’Italia non può permettersi l’ennesima figuraccia per colpa delle divisioni e delle ambiguità della maggioranza”. Così il capogruppo democratico in commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca.

