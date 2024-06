Mes: Pd rideposita pdl per ratifica, ‘maggioranza abbia sussulto responsabilità’**

agenzia

Roma, 21 giu. “Abbiamo appena ridepositato come Partito Democratico la nostra proposta di legge, a mia prima firma, per la ratifica del trattato di riforma del Mes”. Così Piero De Luca, della presidenza del gruppo Pd alla Camera e capogruppo dem in commissione Politiche Ue.

“L’Italia è l’unico Stato firmatario che ancora non lo ha fatto, bloccando l’operatività di una riforma migliorativa dello strumento già esistente. Per colpa del governo e della propaganda ideologica della destra, l’Italia si è così fortemente indebolita nei mesi scorsi in Europa, con conseguenze anche nel negoziato sul Patto di Stabilità, e ha messo in discussione la stabilità finanziaria e bancaria dell’eurozona a discapito di tutti i risparmiatori sia italiani che europei. Speriamo che, concluse le elezioni europee, le forze politiche di maggioranza possano avere un sussulto di responsabilità, evitando che l’Italia diventi irrimediabilmente l’anello debole in Europa dell’intera zona Euro”.

