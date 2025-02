Messico, ‘impediremo azioni extraterritoriali contro i cartelli’

agenzia

Musk ha suggerito di 'bombardare con droni' trafficanti di droga

CITTÀ DEL MESSICO, 20 FEB – La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha avvertito che non consentirà azioni extraterritoriali in risposta alla designazione di gruppi criminali messicani come terroristi negli Stati Uniti. La dichiarazione è arrivata dopo che Elon Musk ha suggerito di “bombardare con i droni” i cartelli della droga. “Se questo decreto ha a che fare con azioni extraterritoriali — ha detto Sheinbaum — non le accettiamo”. “È vero — ha aggiunto — che è fondamentale portare avanti indagini congiunte, ad esempio sul riciclaggio di denaro, che sono molto importanti perché la droga si vende negli Usa”. “Se il decreto ha lo scopo di avviare ulteriori indagini negli Stati Uniti, va bene”, ha concluso.

