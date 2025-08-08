Messico, la Banca centrale taglia i tassi al 7,75%

agenzia

Inflazione giù ma incertezze geopolitiche legate agli Usa

CITTÀ DEL MESSICO, 07 AGO – Con il voto favorevole di quattro dei cinque membri del suo Consiglio di Amministrazione, la Banca centrale del Messico (Banxico) ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse di riferimento, portandolo al 7,75%. Lo rende noto il sito all news messicano Excelsior. Banxico ha evidenziato la diminuzione dell’inflazione a luglio, attestatasi al 3,51%, oltre alla crescita del PIL nel secondo trimestre dell’anno, secondo le stime comunicate dall’Inegi, l’Istituto di statistica del paese latinoamericano. “Si considera che il bilancio dei rischi rispetto al percorso previsto per l’inflazione nell’orizzonte di previsione mantenga un orientamento al rialzo, sebbene meno pronunciato rispetto a quello affrontato tra il 2021 e il 2024”, ha sottolineato Banxico in un comunicato, precisando che ciò è dovuto ai cambiamenti della politica economica della nuova amministrazione statunitense i cui “effetti potrebbero implicare pressioni sull’inflazione”.

