Messico, l’uragano Erick ha danneggiato 26.000 abitazioni

agenzia

Negli stati di Guerrero e Oaxaca

CITTÀ DEL MESSICO, 24 GIU – Oltre 26.000 abitazioni in 13 comuni messicani di Oaxaca e quattro di Guerrero sono state danneggiate dal passaggio dell’uragano Erick, secondo i dati preliminari del Coordinamento nazionale della protezione civile (Cnpc). Il Cnpc ha dichiarato in un comunicato che 19.055 e 7.426 abitazioni sono state colpite rispettivamente a Oaxaca e Guerrero, oltre a un totale di 285 scuole nei due Stati. Il rapporto afferma che gli sforzi di recupero sono in fase di coordinamento nelle aree colpite e che sono state dispiegate unità mediche mobili per assistere la popolazione.

