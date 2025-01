Messico, oltre 30mila omicidi nel 2024, in media 82 al giorno

agenzia

In crescita dell'1,2% rispetto al 2023

CITTA DEL MESSICO, 20 GEN – Il Messico ha chiuso il 2024 con un totale di 30.057 omicidi, circa l’1,2% in più rispetto ai 29.713 del 2023 e una media di 82 al giorno: lo ha reso noto la Segreteria esecutiva del Sistema nazionale di sicurezza pubblica (Sesnsp). Lo Stato di Guanajuato si è classificato al primo posto in termini assoluti con 3.151 omicidi (+1,5%), ma in termini percentuali il maggiore incremento annuale è stato registrato nello Stato di Tabasco: +252% a quota 892 omicidi, attribuiti al conflitto tra i cartelli della droga. Seguono Baja California Sur e Sinaloa, con aumenti rispettivamente del 155% e dell’87%. Negli ultimi tre mesi del 2024, che segnano l’arrivo di Claudia Sheinbaum alla presidenza, il numero di omicidi è aumentato del 3% rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 7.079 a 7.288. Nello stesso periodo però si è registrata anche una riduzione del 50,1% nella media giornaliera delle vittime di omicidio doloso e una riduzione del 15,7% a livello statale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA