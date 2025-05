Messico, otto militari morti in un attentato dei narcos

agenzia

Il blindato che trasportava i soldati è saltato su una mina

CITTA DEL MESSICO, 28 MAG – Otto militari messicani sono morti oggi per l’esplosione di una mina nella località di El Santuario, nello Stato di Michoacán. Lo confermano fonti dell’esercito attribuendo l’attentato alle organizzazioni criminali che operano nella zona teatro di uno scontro tra i gruppi Cártel Jalisco Nueva Generación (Cjng) e Los Reyes. Le vittime erano parte di un convoglio blindato che stava effettuando un’operazione di pattugliamento. Le Forze Armate hanno dispiegato nell’area un’imponente operazione militare terrestre ed aerea con sei velivoli e quattro elicotteri con l’obiettivo di individuare gli attentatori. La presidente Claudia Sheinbaum ha condannato l’attentato e ha espresso la sua solidarietà con le famiglie dei soldati deceduti. In un primo momento era stato comunicato un bilancio di sei morti e due feriti gravi, ma successivamente è stato riferito il decesso anche dei due militari trasportati in ospedale.

