Messico: trovati 10 corpi in fosse nel nord, 8 smembrati

agenzia

Nello Stato di Chihuahua, in un sito noto come 'El Willi'

CITTA DEL MESSICO, 23 GEN – La Procura dello Stato messicano di Chihuahua ha trovato 10 cadaveri, di cui otto smembrati, sepolti in fosse in un sito noto come ‘El Willi’, situato nel comune di Casas Grandes: lo riportano i media locali. L’operazione, che rientra nella ricerca permanente delle persone scomparse nel Paese, è state coordinata dalla Commissione di ricerca locale con un team interdisciplinare di esperti e antropologi forensi per effettuare la prospezione e gli scavi del terreno. La scoperta delle fosse indica la gravità del problema delle sparizioni a Chihuahua, uno Stato che negli ultimi anni ha registrato elevati tassi di violenza. In questo Stato, i gruppi criminali – in particolare ‘La Línea’, il braccio armato del cartello di Juárez – spesso seppelliscono resti umani in aree isolate.

