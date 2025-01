Messina Denaro: Dda Palermo chiede condanne per tre presunti fiancheggiatori**

agenzia

Palermo, 10 gen. La Direzione distrettuale di Palermo ha chiesto la condanna per tre presunti fiancheggiatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Per l’architetto Massimo Gentile e il tecnico di radiologia Cosimo Leone sono stati chiesti 12 anni di carcere. I due sono accusati di associazione mafiosa. Mentre per il bracciante agricolo Leonardo Gulotta, accusato di favoreggiamento aggravato, la procura ha chiesto la condanna a sei anni.