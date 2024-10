Messina Denaro: decorrenza dei termini, liberi i fedelissimi del boss

agenzia

Palermo, 14 ott. Scadono i termini di custodia cautelare e alcuni dei fiancheggiatori del boss mafioso Matteo Messina Denaro sono tornati in libertà. Oggi la Corte d’appello di Palermo ha ridotto le pene agli imputati del processo “Anno zero”, celebrato con il rito abbreviato contro la mafia del Trapanese e i presunti fiancheggiatori del capomafia morto l’anno scorso per un tumore. I giudici hanno ordinato la scarcerazione di dieci imputati, dopo avere preso atto del decorso dei termini massimi di custodia cautelare, perché detenuto dal 2018. La Corte di Cassazione aveva chiesto la rivalutazione di un’aggravante, quella del reimpiego dei profitti dell’attività criminosa in forme di investimenti leciti. Adesso è possibile un ulteriore ricorso alla Cassazione. Ma nel frattempo gli imputati che non hanno altre condanne possono restare a piede libero.

