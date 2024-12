Messina Denaro: il boss per curarsi usava almeno 15 false identità

agenzia

Palermo, 18 dic. Sono almeno quindici gli alias usati dal boss Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. Lo hanno scoperto gli inquirenti che stanno indagando sui fiancheggiatori del capomafia arrestato il 16 gennaio 2023 dopo 30 anni di latitanza. Tra i nomi usati da Messina Denaro, morto nel settembre del 2023, spicca il quello di Andrea Bonafede, il nome usato al momento dell’arresto. Ma ce ne sono anche altri, da Vito Accardo a Gaspare Bono o Salvatore Bono. Tutte false identità usate dal boss. E oggi, durante le perquisizioni negli ospedali gli investigatori erano proprio alla ricerca dei nominativi usati dal capomafia per capire i periodi in cui era stato visitato dall’oculista indagato per favoreggiamento.

