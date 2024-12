Messina Denaro: oculista indagato ai pm di Palermo, ‘Non sapevo che fosse il boss’**

agenzia

Palermo, 18 dic. “Non sapevo che fosse Matteo Messina Denaro”. Lo ha ribadito più volte agli inquirenti Antonino Pioppo, 69 anni, direttore della clinica oculistica dell’ospedale Civico di Palermo, indagato per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena e cerca riscontri perché avrebbe avuto in cura il boss durante la latitanza. Il medico, che è stato sentito tempo fa prima di essere iscritto nel registro degli indagati, avrebbe avuto in cura il boss e lo avrebbe visitato più volte.

