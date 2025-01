Messina Denaro: va arrestato il suo uomo al Nord ma non si trova

agenzia

Milano, 25 gen. Paolo Aurelio Errante Parrino, ritenuto il “punto di riferimento del Mandamento di Castelvetrano nel Nord Italia”, riconducibile al boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, tra gli oltre 150 indagati dell’inchiesta ‘Hydra’ della Dda di Milano, non si trova. L’ordine di carcerazione, arrivato dopo il rigetto della Cassazione al suo ricorso, non è stato eseguito (al momento) dai carabinieri che stamane, sabato 25 gennaio, hanno suonato alla sua porta ad Abbiategrasso, comune alle porte di Milano.

Già condannato a dieci anni per associazione per delinquere di tipo mafioso, il 77enne è ritenuto referente nell’area lombarda della cosca trapanese e indicato quale “‘uomo d’onore della famiglia di Castelvetrano’, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni da compiere e delle strategie da adottare per la realizzazione degli scopi illeciti dell’associazione”. Per i pm dell’antimafia, Errante Parrino è il punto di riferimento del mandamento di Castelvetrano nel Nord Italia “mantenendo i rapporti con i vertici di Cosa nostra, in particolare, con Matteo Messina Denaro, rappresenta “il punto di raccordo tra il sistema mafioso lombardo e l’ex latitante, a lui trasferendo comunicazioni relative ad argomenti esiziali per l’associazione”.