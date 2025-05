Messina, Golden Power? Risparmio è sicurezza nazionale

agenzia

'E' qualcosa che fa parte del nuovo mondo'

MILANO, 26 MAG – “Le questioni che riguardano il risparmio sono di indipendenza nazionale, sono sicurezza nazionale e io francamente mi stupisco che non ci sia pensato prima”. Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, interpellato in merito all’utilizzo da parte del governo del golden power. Messina non ha dato giudizi sulle operazioni in corso, a partire da Natixis-Generali: “in questo Paese ci sono i servizi segreti che sapranno se le operazioni sono fatte bene”. “Il golden power è qualcosa che fa parte del nuovo mondo”, ha detto, ricordando le grandi trasformazioni in corso, dall’indipendenza energetica al riarmo, alle politiche di Trump. “Questo è il nuovo mondo in cui operi, poi i paletti posti, l’iterazione con le regole di vigilanza è un aspetto che verrà visto con i supervisori ma non mi stupisco che ci sia questo elemento che debba essere considerato perché oggi siamo in un mondo completamento diverso e un soggetto come Intesa è un soggetto di sicurezza nazionale. Noi – ha aggiunto parlando al Consiglio nazionale della Fabi – abbiamo 1 trilione e 400 miliardi di risparmi degli italiani, possiamo essere liberi di considerare che questo risparmio lo possiamo portare da un’altra parte? Sarei stupido se lo pensassi”.

