Messina per settimo anno miglior ceo del settore bancario Ue

agenzia

La classifica Extel. Intesa prima per relazioni con investitori

MILANO, 05 SET – Intesa Sanpaolo si conferma ancora una volta prima in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti Esg, secondo la classifica 2024 stilata dalla società di ricerca specializzata Extel (precedentemente Institutional Investor Research). Nell’ambito del settore bancario europeo, Carlo Messina, consigliere delegato e ceo del gruppo – è il miglior chief executive officer per il settimo anno dall’introduzione, nove anni fa, della classifica che tiene conto sia del voto degli investitori istituzionali che degli analisti finanziari. Negli altri due anni, Carlo Messina si è classificato al secondo posto. Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo si è classificato al primo posto, per il terzo anno, tra quelli delle banche europee nella specifica graduatoria, introdotta per la prima volta tre anni fa. Stefano Del Punta, da aprile senior advisor del ceo, è risultato miglior chief financial officer per l’ottavo anno consecutivo. Il team di investor relations, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, è risultato il migliore tra quelli delle banche europee per il settimo anno. arco Delfrate è primo tra gli investor relations professionals per il settimo anno consecutivo. Intesa Sanpaolo si è confermata al primo posto tra le banche europee per gli aspetti Esg (strategia, engagement e disclosure) per il quinto anno consecutivo. “E’ motivo di grande soddisfazione e orgoglio ricevere, ancora una volta, riconoscimenti tanto importanti, che testimoniano la leadership di Intesa Sanpaolo in Europa”, afferma Carlo Messina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA