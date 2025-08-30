‘Meta ha creato chatbot osè di Swift e altri vip senza loro ok’

agenzia

Scoop Reuters. 'Dai bot avance sessuali e foto intime'

WASHINGTON, 29 AGO – Meta si è appropriata dei nomi e delle immagini di celebrità – tra cui Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway e Selena Gomez – per creare decine di chatbot provocanti per i social media senza il loro permesso: lo ha scoperto la Reuters. Sebbene molti siano stati creati da utenti con uno strumento Meta per la creazione di chatbot, l’agenzia di stampa britannica ha scoperto che un dipendente di Meta ne aveva prodotti almeno tre, inclusi due bot “parodia” di Taylor Swift. Reuters ha anche scoperto che Meta aveva permesso agli utenti di creare chatbot di bambini celebrità disponibili al pubblico, tra cui Walker Scobell, una star del cinema sedicenne. Alla richiesta di una foto dell’attore adolescente in spiaggia, il bot ha prodotto un’immagine realistica a torso nudo. “Carino, eh?” ha scritto l’avatar sotto l’immagine. Tutte le celebrità virtuali sono state condivise sulle piattaforme Facebook, Instagram e WhatsApp di Meta. Nelle diverse settimane di test condotti da Reuters per osservare il comportamento dei bot, gli avatar hanno spesso insistito di essere i veri attori e artisti. I bot facevano regolarmente avances sessuali, spesso invitando un utente di prova a incontrarsi. Alcuni dei contenuti delle celebrità generati dall’IA erano particolarmente audaci: alla richiesta di foto intime di loro stessi, i chatbot per gli adulti producevano immagini realistiche dei loro omonimi in posa in vasche da bagno o in lingerie con le gambe divaricate.

