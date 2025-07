Meta, in Ue stop inserzioni a pagamento su sociale o politica

agenzia

Da ottobre, "Regolamento porta ad annunci meno personalizzati"

ROMA, 25 LUG – A partire da ottobre Meta non consentirà più nell’Ue la pubblicazione di inserzioni a pagamento relative a temi sociali, elettorali e politici. “Una decisione difficile – afferma – in risposta al nuovo regolamento Ue sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica che implica sfide operative rilevanti e incertezze a livello giuridico” e porta gli utenti “a visualizzare annunci meno personalizzati” sulle piattaforme. “Le nuove misure – aggiunge – non impediranno a cittadini o candidati Ue di pubblicare contenuti e discutere di temi politici. Ma tali contenuti non potranno essere amplificati con inserzioni a pagamento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA