Meta sbaglia una traduzione e dà per morto un politico indiano

agenzia

Le scuse per il grave errore, in corso revisione piattaforma

NEW DELHI, 18 LUG – Scuse pubbliche di Meta dopo che la traduzione sbagliata di un testo nella lingua kannada, parlata nell’India del sud, ha suggerito che Siddaramaiah, il Chief Minister dello stato del Karnataka, fosse morto. Qualche giorno fa Siddaramaiah ha pubblicato un post di condoglianze per la scomparsa di B Saroja Devi, una famosa attrice, sui suoi account di Facebook e Instagram. La traduzione automatica del testo, tuttavia, diceva che lo stesso Chief Minister era morto. Un rappresentante dei social di Zuckerberg ha detto all’agenzia di stampa PTI che “le piattaforme hanno corretto l’errore causato dalla traduzione sbagliata” e ha chiesto scusa per l’accaduto. Meta non ha tuttavia chiarito se la traduzione dalla lingua kannada sarà sospesa dalle sue piattaforme fino alla definitiva revisione dei problemi.

