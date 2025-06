Metalmeccanici in tangenziale, ‘saranno denunciati’

agenzia

La Questura di Bologna: 'L'ingresso non era concordato"

BOLOGNA, 20 GIU – Non era stato autorizzato, diversamente da quanto appreso in un primo momento e annunciato dagli stessi manifestanti, l’ingresso della manifestazione dei metalmeccanici in tangenziale. Lo spiega la Questura di Bologna, annunciando che i manifestanti saranno denunciati: “Anziché seguire il percorso concordato con l’Autorità di pubblica sicurezza, hanno deciso di fare ingresso in tangenziale dall’ingresso 7 in direzione San Lazzaro di Savena nonostante lo schieramento dei Reparti inquadrati della Polizia che, per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo, hanno evitato respingimenti con l’uso della forza”.

