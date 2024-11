Metalmeccanici: Schlein, ‘da governo risposta sprezzante, propaganda su pelle più fragili’

agenzia

Roma, 4 nov. “Purtroppo siamo di fronte a un governo che non ha uno straccio di politica industriale. Segnalo che questa manovra è recessiva, perché è una manovra che non ha nessuna visione per far riprendere l’economia del paese. Mancano gli investimenti, non c’è nulla sul costo dell’energia che ruba competitività alle nostre imprese ed è anche un governo che non si rende conto della necessità di politiche industriali fatte con risorse nazionali perché hanno tagliato l’80% delle risorse dal fondo per l’automotive, settore strategico per questo paese: è assurdo, è la risposta sprezzante del governo allo sciopero dei metalmeccanici che hanno riempito piazza del Popolo qualche settimana fa in maniera unitaria, non solo e soltanto per difendere il loro posto di lavoro -in questo dobbiamo sostenerli.- ma per difendere il futuro industriale di questo paese”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein in un punto stampa a Modena.