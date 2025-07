Meteo, da venerdì fronte freddo spazzerà via la canicola

agenzia

Italia divisa in due, violenti temporali al Nord e caldo al Sud

ROMA, 21 LUG – Italia divisa in due in questo inizio settimana con violenti temporali al Nord e caldo inteso al Sud. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Da venerdì, però, un fronte freddo spazzerà via la canicola. ” A partire da oggi – afferma – il Sud, in particolare le zone interne di Puglia e Sicilia centro-orientale e Calabria, vedranno le colonnine di mercurio salire ben oltre i 43-45°C”. Completamente diversa la situazione al Nord, che rimarrà esposto all’influenza di correnti più fresche. Il divario termico così marcato tra le due aree dello Stivale creerà le condizioni per la formazione di temporali violenti sulle regioni settentrionali, con rischio di grandinate e nubifragi in particolare tra Piemonte e medio-alta Lombardia. La situazione cambierà a partire da mercoledì 23 luglio, quando un nuovo fronte perturbato inizierà ad avvicinarsi all’Italia. Le prime regioni a essere colpite saranno quelle del Nord, per poi estendersi progressivamente anche al Centro-Sud entro venerdì sera, allontanando il caldo intenso. Nel dettaglio: – Lunedì 21. Al Nord: temporali forti. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo intenso a oltre 40°C. – Martedì 22. Al Nord: occasionali piogge sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole e caldo estremo. – Mercoledì 23. Al Nord: nuovi temporali su Alpi, Prealpi e medio/alte pianure. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo intenso. – Tendenza: nuova ondata di temporali da Venerdì e poi nel weekend.

