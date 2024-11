Meteo lancia l’allarme rosso nella costa sud di Valencia

agenzia

'Potrebbero verificarsi temporali di forte intensità'

BRUXELLES, 03 NOV – Il meteo statale spagnolo (Aemet) ha lanciato l’allarme rosso per la Costa meridionale di Valencia. “Nelle prossime ore in questa zona potrebbero verificarsi temporali di forte intensità: oltre 90 l/m² in un’ora. In linea di massima non si tratterà di rovesci molto persistenti. Pericolo estremo. Stai molto attento!” si legge nell’account X di Aemet

