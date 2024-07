Metsola, ‘sfide imprevedibili per Ue, serve un Pe forte’

agenzia

La presidente presenta la sua candidatura all'Eurocamera

BRUXELLES, 16 LUG – “Le sfide che ci attendono richiedono una leadership forte. Dobbiamo essere pronti, il futuro è tutt’altro che prevedibile. Vorrei continuare a lavorare con tutti noi per affrontarlo”. Lo ha detto Roberta Metsola presentando la sua candidatura alla Plenaria dell’Eurocamera. Metsola, all’Aula ha ricordato David Sassoli, “un presidente che aveva messo prima di tutto la dignità delle persone”, ha spiegato Metsola sottolineando che, la prossima legislatura, richiederà “un Parlamento ancora più forte, in cui ci sia un dibattito vero. Il ruolo del Parlamento non può essere sminuito”.

