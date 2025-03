Mfe-Mediaset lancia Opa al minimo sulla tedesca Prosieben

agenzia

Al prezzo più basso per legge, obiettivo è superare attuale 30%

MILANO, 26 MAR – Mfe-Mediaset, che già detiene quasi il 30% di Prosieben, lancia un’Offerta pubblica di acquisto volontaria sul gruppo media tedesco “per aumentare la sua partecipazione, con l’obiettivo di ottenere flessibilità e opzionalità”. Lo rende noto il Biscione al termine della riunione odierna del suo Cda, aggiungendo che prevede di offrire un corrispettivo pari alla media ponderata per i volumi degli ultimi 3 mesi del titolo Prosieben, “che corrisponde al corrispettivo d’offerta minimo per legge”, un valore che potrebbe essere attorno ai 5,7 euro, contro una chiusura odierna a 6,5 euro. Il Biscione ha già un accordo vincolante “con un attuale azionista” che si è impegnato ad aderire irrevocabilmente all’offerta e quindi Mfe “deterrà in ogni caso più del 30% del capitale sociale di Prosieben all’esito dell’offerta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA