Mfe-Mediaset sale oltre il 30% nella tedesca Prosieben

agenzia

Dopo aver lanciato l'Opa sul gruppo media con sede in Baviera

MILANO, 16 APR – Mfe-Mediaset è salita oltre la soglia del 30%, esattamente al 30,09%, in Prosieben, della quale deteneva una quota del 29,9%. Lo si apprende dalle comunicazioni dell’Autorità di controllo sui mercati tedesca, BaFin, dopo che il gruppo italiano ha lanciato l’Opa sulla società media con sede in Baviera ed è quindi libera di salire nel capitale. Secondo fonti di mercato la crescita è avvenuta con acquisti direttamente sul listino finanziario, mentre Mfe-Mediaset aveva comunque accordi con un azionista di Prosieben per salire oltre il 30% per adesione dello stesso all’Opa lanciata dal Biscione. Nei giorni scorsi BaFin aveva comunicato che la media ponderata per i volumi degli ultimi tre mesi del titolo ProSieben sulla quale viene calcolato il prezzo dell’Opa lanciata da Mfe-Mediaset è di 5,74 euro, cioè il corrispettivo d’offerta minimo per legge. In Borsa a Francoforte il titolo Prosieben ondeggia attorno ai sei euro, quindi leggermente sopra il prezzo dell’Opa di Mfe-Mediaset. Il titolo B di Mfe-Mediaset, il cui Cda oggi approva i conti 2024 già in parte anticipati dai preliminari, sale a Milano dello 0,7% a 4,5 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA