Sale il dividendo e registra segnali positivi per la pubblicità

MILANO, 18 APR – Mfe vola in Borsa dopo aver annunciato un dividendo in crescita e indicato segnali positivi per la raccolta pubblicitaria. Le azioni di categoria A e B salgono ora del 9% a 2,67 euro e le B del 7,4% a 3,5 euro.

