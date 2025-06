Mic, approfondimenti sul tax credit al film di Rexal Ford

agenzia

Direzione generale Cinema "si è immediatamente attivata"

ROMA, 19 GIU – La direzione generale Cinema del ministero della Cultura si è “immediatamente attivata per svolgere ulteriori e necessari approfondimenti” sul tax credit riconosciuto al film Stelle della notte, diretto da Rexal Ford – il nome falso usato da Francis Kaufmann, l’uomo statunitense arrestato in Grecia in merito a madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili. “Se dal loro esito dovesse emergere un uso irregolare del credito d’imposta, oltre alla revoca immediata del beneficio concesso, il produttore verrebbe escluso dai benefici della legge Cinema per 5 anni e le fattispecie emerse verrebbero segnalate ai competenti organi giudiziari”. La Dg Cinema precisa comunque che il beneficio fiscale al film di Rexal Ford “è stato ammesso non alla società statunitense, bensì al produttore esecutivo italiano Coevoltion srl, che ha presentato la domanda preventiva nel 2020 e la domanda a consuntivo nel 2023. Entrambe le domande erano e sono formalmente regolari”. Commentando le indiscrezioni lanciate da Open online sulle agevolazioni ricevute dal film Stelle della notte e che ammonterebbero a 863.595 euro, il ministero precisa inoltre che “la domanda a consuntivo è completa della certificazione dei costi rilasciata da un revisore ufficiale dei conti. Fra l’altro il credito in questione risultava ceduto a un istituto bancario. La domanda a consuntivo era pertanto corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente”.

