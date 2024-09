Mic: Ascani, ‘Sangiuliano? Visione opposta a Meloni, è contrario di bravo ministro’

agenzia

Roma, 9 set. “Quella che ha riguardato il ministro Sangiuliano non può essere derubricata come una questione di gossip, anche perché altrimenti non si spiegherebbero le sue dimissioni e un governo che corre ai ripari. Parafrasando Giorgia Meloni, direi che rispetto a lei io ho un’idea diametralmente opposta di cosa sia un bravo ministro”. Così Anna Ascani, deputata dem e Vicepresidente della Camera intervenendo ad Agorà su Rai3.