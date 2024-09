Mic: Boccia sanzionata, una ventina gli ingressi alla Camera, immagini sui social già nel ’23**

agenzia

Roma, 10 set. Una ventina di ingressi a Montecitorio, tra il 2023 e il 2024, con le immagini dall’interno degli spazi della Camera dei Deputati che sui social figurerebbero già dallo scorso anno. A quanto risulta all’AdnKronos, sarebbero questi i numeri al centro dell”istruttoria’ della Commissione sicurezza della Camera, che nel pomeriggio ha deciso “di interdire l’accesso alle sedi della Camera dei deputati alla Signora Maria Rosaria Boccia, fino a diversa deliberazione degli organi competenti”.

La presenza a Montecitorio dell’imprenditrice, risulta in particolare legata alla sua appartenenza a due intergruppi parlamentari. Quello sulla dieta mediterranea, fondato a dicembre del 2023, presieduto dalla deputata di Fdi Marta Schifone, che conta una cinquantina di adesioni, tra cui lo stesso ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Tutti e tre in sala stampa della Camera, il 20 dicembre dello scorso anno, per la presentazione del progetto, assieme all’imprenditrice campana. Altro intergruppo è quello di medicina estetica. Nato a Montecitorio il primo febbraio scorso, è stato presentato dall’allora presidente Gimmi Cangiano (Fdi) nella sala stampa di Montecitorio, anche in questo caso alla presenza di Maria Rosaria Boccia, che figurava a capo del Comitato Tecnico-scientifico dell’intergruppo.