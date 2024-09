agenzia

Roma, 2 set. “Secondo me qualche imbarazzo nel governo c’è, va chiarito, io non ci sto capendo nulla”. Così Stefano Bonaccini a In Onda su La7 a proposito del caso Sangiuliano-Boccia. “Se fossi nel governo la chiarirei più efficacemente. Se lei dichiara di aver ricevuto incarichi che vengono smentiti, delle due l’una. Qualcuno dice una bugia.”

