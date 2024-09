Mic: Bonelli deposita esposto in Procura, ‘sulle spese ricostruzione Sangiuliano fragile’

agenzia

Roma, 5 set “Giorgia Meloni difende l’indifendibile e ancora una volta non mi rimane che rivolgermi all’autorità giudiziaria”. Angelo Bonelli ha depositato al posto di Polizia della Camera dei deputati un esposto alla Procura della Repubblica sul caso Sangiuliano-Boccia. “Nella ricostruzione del ministro c’è qualcosa che non torna. E’ evidente la fragilità della sua ricostruzione”, ha spiegato il leader dei Verdi entrando al posto di Polizia.

L’esposto di Bonelli fa riferimento ai reati di peculato e rivelazione di segreto d’ufficio con, come allegati, una serie di articoli stampa e il materiale social pubblicato dalla Boccia. “Ho visto l’imbarazzante intervista di Sangiuliano, non deve chiedere scusa alla Meloni e alla moglie ma agli italiani perchè accreditare una persona che non aveva nessun ruolo utilizzando servizi dello Stato, andando ospite di organizzazioni e amministrazioni locali, facendo in modo che la dottoressa Boccia venisse a conoscenza di atti riservati della Pubblica amministrazione sono fatti di una gravità inaudita”, ha spiegato Bonelli.