Mic: Bonelli, ‘dimissioni Sangiuliano obbligatorie ma magistratura faccia chiarezza’

Roma, 6 set. “Le dimissioni del ministro Sangiuliano rappresentano un passaggio obbligatorio ma non mettono la parola fine a una vicenda che necessita di un chiarimento profondo e trasparente. Non bastano le dimissioni in merito a questioni di estrema gravità, che coinvolgono l’utilizzo di risorse pubbliche e la gestione di informazioni riservate”. Così in una nota il deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.