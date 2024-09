Mic: Bonelli, ‘Sangiuliano deve dimettersi, presenterò un esposto alla procura’

agenzia

Roma, 4 set. “Dopo la pubblicazione di documenti riservati da parte della dottoressa Maria Rosaria Boccia, a cui era stato promesso l’incarico di consulente per i grandi eventi del ministro della Cultura, il ministro Sangiuliano deve dimettersi immediatamente perché incompatibile con la carica che ricopre. Deve farsi da parte”. Lo dice il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Il ministro non ha spiegato perché la dottoressa Boccia, pur non avendo alcun ruolo nel Ministero, abbia utilizzato mezzi e servizi dello Stato, inclusa l’auto della scorta. Sangiuliano afferma di aver pagato tutto lui, ma fermo restando che questo è da verificare, l’uso improprio di mezzi e servizi dello Stato potrebbe configurare il reato di peculato. Il Ministro ha commesso una grave leggerezza, ma non si assume la responsabilità delle sue azioni”.