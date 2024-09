Mic: Bonelli, ‘se Meloni respinto dimissioni Sangiuliano è responsabile degrado’

agenzia

Roma, 4 set. “Il ministro Sangiuliano ha appena dichiarato di aver presentato le dimissioni, ma è stata la premier Meloni a respingerle. Se ciò fosse confermato, ci troveremmo ancora una volta di fronte a una premier responsabile di questo degrado istituzionale, per la copertura che ha offerto ai suoi ministri coinvolti in situazioni assolutamente indifendibili, sia sul piano politico che per altre questioni”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.