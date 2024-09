Mic: Bonifazi, ‘fornire nomi persone assunte ad Ales’

agenzia

Roma, 9 set. “Fornire il numero e i nomi delle persone assunte o incaricate da Fabio Tagliaferri come presidente di Ales S.p.A nonché le indicazioni degli appalti e delle aziende che, dal settembre del 2022 a oggi, abbiano ricevuto incarichi da parte di Ales, per verificare i criteri delle assunzioni e di assegnazione degli incarichi seguiti dalla società”. Lo chiede Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva, con un’interrogazione al ministro della Cultura.