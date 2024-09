Mic: Borghi-Faraone, ‘informativa urgente Meloni su Sangiuliano’

agenzia

Roma, 4 set. “Convocare immediatamente una conferenza dei capigruppo che inserisca in calendario una informativa urgente della Presidente del Consiglio sul caso Sangiuliano”. Lo chiedono i presidenti dei gruppi di Italia Viva di Senato e Camera, Enrico Borghi e Davide Faraone, con una lettera ai presidenti delle rispettive Camere.

“Mentre l’Italia – si legge nel testo delle due lettere – continua ad essere fanalino di coda in Europa in merito al reddito disponibile lordo delle famiglie, il costo del debito è pari a quello dell’istruzione ed il nostro Paese è sempre più isolato sulle decisioni strategiche sulla sicurezza, l’agenda governativa della Premier nelle ultime settimane è stata occupata prima da ‘presunti’ e ‘verosimili’ complotti a suo danno e poi dall’affaire Sangiuliano che assume contorni sempre più preoccupanti per l’immagine del Paese”.